Ярославль, 20 января, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Бывших топ-менеджеров и акционеров лишившегося лицензии почти четыре года назад ярославского «О.К. Банка» («Объединенный кредитный банк») пытаются привлечь к ответу за многомиллиардные убытки. В арбитраж Ярославской области поступило требование конкурсного управляющего о взыскании с девяти граждан более 5,23 млрд рублей. По делу судом наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества фигурантов, передаёт ИА REGNUM.

40.мвд.рф Банковская операция

Среди ответчиков — акционеры, бывшие члены совета директоров, правления. Требование о привлечении к ответу было подано в суд 30 декабря 2021 года, а 13 января 2022 года судья наложил обеспечительные меры. Арест был наложен на имущество в пределах суммы претензий. Основное требование рассмотрят 21 февраля 2022 года.

В деле речь идёт «о взыскании в пользу должника убытков: с Заботина Вячеслава Петровича в сумме 4 149 427 340 рублей 44 копеек, солидарно с Заботина Вячеслава Петровича, Полунина Николая Андреевича, Титова Александра Вячеславовича, Ахметшина Амирана Алимовича, Михальчука Александра Ильича, Болдина Юрия Борисовича, Королькова Аркадия Михайловича, Коротина Ивана Леонидовича, Трубникова Сергея Николаевича в сумме 592 031 387 рублей 02 копейки, с Ахметшина Амирана Алимовича в сумме 497 000 159 рублей 59 копеек».

Лицензии банк лишился в мае 2018 года, будучи по размеру активов на 200-м месте в РФ. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл систематическое проведение «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка». Помимо этого, по данным ЦБ РФ, к тому моменту у банка скопился существенный объём сомнительных активов.

Напомним, ранее бывшие топ-менеджеры и бенефициар «Первого республиканского банка» (ПРБ) также проиграли схожий спор. Судья признал, что есть основания привлечь их к финансовой ответственности. Вопрос по сумме будет решен позднее. На ноябрь 2021 года долги ПРБ превышали 30,5 млрд рублей.