Банжул, , 05:01 — REGNUM Церемония приведения к присяге президента Гамбии Адамы Барроу, который стал главой государства во второй раз, прошла в гамбийском городе Бакау. Об этом 19 января передала радиостанция SABC.

Адама Барроу SULAIMAN LEIGH

На мероприятии присутствовало множество официальных лиц из других стран, в том числе лидеры восьми африканских республик. В начале декабря Барроу одержал победу на выборах президента Гамбии, получив 53% голосов избирателей. Он обошел лидер оппозиции Усейну Дарбо, за которого проголосовали 27,7% граждан, пришедших на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Адама Бэрроу заявил, что его правительство примет новую конституцию страны для ограничения срока правления президента.

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