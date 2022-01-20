Банжул, 20 января, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Церемония приведения к присяге президента Гамбии Адамы Барроу, который стал главой государства во второй раз, прошла в гамбийском городе Бакау. Об этом 19 января передала радиостанция SABC.

SULAIMAN LEIGH Адама Барроу

На мероприятии присутствовало множество официальных лиц из других стран, в том числе лидеры восьми африканских республик. В начале декабря Барроу одержал победу на выборах президента Гамбии, получив 53% голосов избирателей. Он обошел лидера оппозиции Усейну Дарбо, за которого проголосовали 27,7% граждан, пришедших на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Адама Бэрроу заявил, что его правительство примет новую конституцию страны для ограничения срока правления президента.