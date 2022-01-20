Якутск, 20 января, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Прокладывавший зимнюю дорогу к селу Жиганск трактор 19 января провалился под лёд реки Лена. В нём находились два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Unsplash Лёд

Читайте также: В Якутии под лёд провалились два большегруза

На участок, где случилось ЧП, отправлены водолазы. Техника принадлежала компании «Алмазы Анабара», прокладываемая дорога была технологической и шла от базы в посёлке Джарджан прииска «Молодо».

На место пропажи трактора доставлена следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства ЧП и глубина реки там, где провалился трактор. Спасатели оценивают возможность проведения водолазных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на зимнике в Якутии два грузовых автомобиля частично ушли под лёд, один из них провалился под самую крышу. ЧП случилось между Абыйским и Момским районами республики, никто не пострадал.