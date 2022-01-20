Красноярск, 20 января, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении маленькой девочки разыскивается в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Расследование уголовного дела по п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ продолжается. По данным предварительного расследования, 12 января 2022 года на улице Новгородской злоумышленник проследовал за семилетней девочкой в подъезд. Там он совершил в отношении ребёнка иные действия сексуального характера, а затем скрылся.

Мужчину пока не нашли, его личность не установлена. Однако следствие располагает видеозаписью с изображением предполагаемого преступника.

Жителей Красноярска просят помочь в установлении личности и розыске подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области рецидивист приговорён к 22 годам заключения за преступления против половой неприкосновенности детей.

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