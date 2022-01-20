Южно-Сахалинск, 20 января, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Около 30 школ, а также Сахалинский государственный университет и Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства получили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Такие же сообщения получены и в Магадане. Об этом 20 января сообщают пресс-службы администраций обеих городов.

Megalesius Эвакуация

В Южно-Сахалинске в 27 школах, получивших сообщение о минировании, на утро 20 января в зданиях никого не было, кроме охраны. В городе до конца недели ученики переведены на дистанционное обучение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Здания осматривают специалисты и сотрудники оперативных служб.

В Магадане решением администрации города отменены все занятия первой смены, ученики и сотрудники школ эвакуированы. Эвакуация прошла и в единственном вузе региона — Северо-Восточном государственном университете. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Стоит отметить, что в Сахалинской области это уже третье массовое «минирование» школ и других общеобразовательных учреждений с начала недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» школ и вузов в Якутске.