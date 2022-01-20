Оттава, , 04:47 — REGNUM Несколько вариантов оказания помощи Украине на фоне ситуации на российско-украинской границе рассматриваются властями Канады, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 19 января на пресс-конференции.

Джастин Трюдо The White House

Он отметил, что Оттава уже оказывает поддержку Киеву на различных уровнях. Трюдо напомнил, что с 2015 года канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих на Яворовском полигоне в Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января телеканал Global News передал о том, что Канада направила на Украину отряд своего военного спецназа.

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