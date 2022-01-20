Красноярск, 20 января, 2022, 04:43 — ИА Регнум. В четверг, 20 января, в Красноярске будет переменная облачность преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

skeeze Мороз

В 08:30 на Театральной площади было — 18 °C.

Ночью с 20 на 21 января ожидается до −21… −19 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 1−6 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В пятницу, 21 января, в Красноярске до −16… −13 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −21… −19 °C.

В субботу, 22 января, в Красноярске ожидается до −18… −14 °C днём и до −24… −21 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 января на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−18 м/с, низовая метель.

20−21 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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