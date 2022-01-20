Омск, 20 января, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении бывшей чиновницей взятки и коммерческом подкупе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Омичка обвиняется по чч. 7−8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2020—2021 годах чиновница, занимая должность руководителя некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области», получила от двух директоров организаций 7,5 млн рублей. За это она должна была содействовать в заключении договоров субподряда на выполнение капремонта домов, беспрепятственном согласовании актов выполненных работ. Также одним из условий была своевременная оплата за работу.

В 2021 году, занимая пост заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, она получила взятку в сумме 104 тысячи рублей от руководителя строительной организации. Деньги предназначались за «общее покровительство и попустительство» при исполнении договоров на выполнение капремонта домов, заключённых с фондом.

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемой стоимостью более 14 млн рублей — автомобиль, земельный участок, жилой дом.

Уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд Омска.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Омской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Марины Степановой.

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