Санто-Доминго, , 04:36 — REGNUM Доминиканская Республика выдала Соединенным Штатам Родольфа Жаара, которого подозревают в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 года. Об этом сообщила газета Listin Diario.

Гаити

Сообщается, что подозреваемого сразу заключили под стражу после его прибытия в аэропорт американского Майями. Ранее Жаара задержали в Доминиканской Республике 8 января, так как против него дал показания другой участник убийства гаитянского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2021 года группа вооруженных боевиков напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате нападения глава республики скончался от полученных ранений, его супруга также была ранена, однако выжила. Часть из участников покушения уже арестована, среди них — граждане Колумбии.