Москва, , 16:16 — REGNUM Азербайджан заключает любые внешнеэкономические соглашения, руководствуясь исключительно прагматическими сображениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Ильхам Алиев и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Я не слышал ни разу, чтобы Азербайджан в ущерб себе вступал в какие-то экономические соглашения. Он руководствуется экономической логикой: если в экономическом соглашении есть какой-то смысл, то оно будет осуществляться, а если это не выгодно, то и не будет. В Азербайджане элита сплочена на основе национальных интересов, поэтому в ущерб себе с Киевом торговать она не будет», — сказал эксперт.

Напомним, что 14 января в Киеве состоялась встреча глав Украины и Азербайджана, во время которой был заключён ряд экономических соглашений.