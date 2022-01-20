Сеул, , 04:33 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 6603 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, 6357 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что такой высокий показатель по заболеваемости фиксируется впервые за прошедшие 27 дней. В частности, с 24 декабря 2021 года в Южной Корее ежесуточно выявляли менее шести тыс. носителей коронавируса.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 712 503. Также за минувшие сутки в стране скончались 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6480 человек.