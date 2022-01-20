Рязань, , 04:31 — REGNUM В арбитраж Рязанской области поступил адресованный ООО «Голдинский маслоэкстракционный завод» иск о банкротстве. Претензии кредитора судьи пока не приняли к производству и дату первого слушания не назначили, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от Тимофея Мамаева подано 14 января 2022 года. В качестве обоснования претензий заявлен долг в размере 5 795 643,95 рубля.

В 2018—2019 годы уже были сделаны две попытки инициировать банкротное дело в отношении завода. Оба были прекращены. В первом случае истцом выступало воронежское ООО «АгроОблик», заявившее долг в размере 912 903,2 рубля, а во втором — налоговый орган. Долг во втором случае был 2,899 млн рублей.

В едином госреестре юрлиц завод зарегистрирован в ноябре 2016 года для производства масел и жиров. В ноябре 2021 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных об адресе «прописки» в селе Голдино. Директор актива — Юрий Поноедов, владельцы — Светлана Поноедова и Юлия Занозина.