Токио, 20 января, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Правительство Японии отправит островному Королевству Тонга, пострадавшему от извержения подводного вулкана и вызванных им цунами, партию предметов первой необходимости. Об этом 20 января сообщает пресс-служба МИД Японии.

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В распространенном ведомством документе отмечается, что в числе прочего в зону бедствия будут отправлены оборудование для сбора вулканического пепла и питьевая вода. Точный состав и объем партии не уточняется.

Напомним, извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. Оно покрыло большую часть островов архипелага вулканическим пеплом и вызвало цунами, достигшее побережья ряда тихоокеанских стран, в том числе Японии. Для помощи пострадавшим к берегам королевства следуют военные корабли Австралии и Новой Зеландии, прибытие которых в столичный порт ожидается 22 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в островном государстве Тонга, пострадавшем от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и вызванных им цунами, неизвестна судьба 150 человек, проживавших на двух островах в центре архипелага.

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