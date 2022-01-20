Якутск, , 04:16 — REGNUM Старшеклассников в Якутске 20 января отправили по домам из-за сообщений о заложенных в зданиях учебных заведений взрывных устройствах. По этой же причине на «дистанционку» экстренно переведены студенты Северо-Восточного федерального университета, сообщило ЯСИА.

Эвакуация Pixabay.com

Читайте также: По учреждениям образования Сахалина прокатилась очередная волна минирований

«В связи с сообщением о минировании сотрудникам и студентам университета рекомендован удаленный режим учебы и работы до выяснения обстоятельств», — отметили в СВФУ.

Школьники Якутска (за исключением 9−11 классов) учатся дистанционно с 18 января из-за сложной ситуации с COVID-19, поэтому из образовательных учреждений эвакуировали только старшеклассников. Сообщения об угрозе терактов поступили на электронные почты школ, пояснил News.Ykt.ru начальник управления образования Якутска Алексей Семёнов. Подростков отправили на «дистанционку» до 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщения о минировании школ поступали на электронную почту школ многих регионов России. Утром 20 января такие письма получили учреждения образования Сахалина и администрация Южно-Сахалинска.