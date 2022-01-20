Токио, 20 января, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Риск тяжелого заболевания коронавирусной инфекцией у курящих людей выше в 1,5 — 2 раза, нежели чем у некурящих. К такому выводу пришли исследователи из Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что ученые проверили данные по 17,6 тыс. историям болезни среди пациентов возрастом от 20 до 80 лет. Исследователи склоняются к выводу, что курение приводит к ухудшению состояния сердца и легких, что увеличивает риск тяжелого заболевания COVID-19. Утверждается, что у курящих мужчин риск тяжело заболеть коронавирусной инфекцией выше 1,51 раза, у женщин — в 1,94 раза, чем у некурящих людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января японские исследователи и Нагойского университета обнаружили возможную связь между кишечной бактерией рода Collinsella и низкой смертностью от коронавирусной инфекции. По их данным, наличие этих бактерий подавляет активность коронавируса, в результате чего люди болеют COVID-19 в легкой форме.