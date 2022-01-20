Иркутск, , 04:09 — REGNUM Расположенный в Бодайбинском районе Иркутской области золоторудный участок вызвал бурный интерес со стороны недропользователей. На участие в тендере на участок «Маректа Южная р., с притоками» заявки подали семь участников. Всего было сделано 118 «шагов» на повышение размера разового платежа, передаёт ИА REGNUM.

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Таким образом, цена, стартовав в 710 тыс. рублей, выросла до 21,087 млн рублей. Победителем признали ООО «Шилка» из Иркутска. Она учреждена в октябре 2019 года для добычи руд и песков драгоценных металлов. Директор и владелец — Игорь Калашников. Также ему же принадлежало 75% доли в ликвидированном в августе 2021 года ООО «Золото Сибири», совладельцем которого был Виктор Светлолобов.

Участок, расположенный в 228 км от города Бодайбо, передаётся в пользование на 25 лет. Его площадь — 96,58 кв. км. Запасы оцениваются: по категории С2 — 1 кг, забалансовые запасы категории С1 — 18 кг, С2 — 8 кг, ресурсы золота россыпного категории Р3 — 713 кг, золота техногенного категории Р2 — 15 кг.

Напомним, в то же время в Иркутской области на торгах разыграли право пользования ещё рядом участков. Разработкой участка «Радостный ручей» за 12,134 млн рублей займётся АО «Светлый», а торги за участок «Золотой руч., правый приток р. Анангры» признаны несостоявшимися.