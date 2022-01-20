Киншаса, , 03:48 — REGNUM Информацию о задержании полицией Демократической Республики Конго (ДРК) подозреваемых в нападении и убийстве посла Италии Луки Аттаназио и сопровождавшего его карабинера Витторио Иаковаччи. Об этом 19 января сообщает агентство Ansa.

Флаг Демократической Республики Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что запрос направлен прокуратурой Рима, которая ведёт собственное расследование обстоятельств гибели итальянского посла в ДРК, которое произошло в феврале 2021 года. Итальянские следователи просят передать им копии документов по данному делу, в том числе протоколов задержания и допроса подозреваемых. Информацию о задержании и аресте подозреваемых в убийстве посла сообщил ряд местных и международных СМИ, но официального подтверждения данной информации от властей ДРК не поступало.

Посол Италии в ДРК Лука Аттаназио получил тяжёлое ранение в районе города Гома в провинции Северное Киву в феврале 2021 года. Неизвестные злоумышленники совершили нападение на автоколонну ООН, которая направлялась на презентацию проекта строительства столовой в одной из местных школ. Аттаназио был госпитализирован в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, но спасти его врачам не удалось. Вместе с ним погибли сотрудник подразделения охраны посольства Витторио Иаковаччи и водитель автомобиля из числа местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первых результатах расследования обстоятельств гибели посла Италии в ДРК.

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