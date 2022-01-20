Киншаса, 20 января, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Информацию о задержании полицией Демократической Республики Конго (ДРК) подозреваемых в нападении и убийстве посла Италии Луки Аттаназио и сопровождавшего его карабинера Витторио Иаковаччи. Об этом 19 января сообщает агентство Ansa.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Демократической Республики Конго

Уточняется, что запрос направлен прокуратурой Рима, которая ведёт собственное расследование обстоятельств гибели итальянского посла в ДРК, которое произошло в феврале 2021 года. Итальянские следователи просят передать им копии документов по данному делу, в том числе протоколов задержания и допроса подозреваемых. Информацию о задержании и аресте подозреваемых в убийстве посла сообщил ряд местных и международных СМИ, но официального подтверждения данной информации от властей ДРК не поступало.

Посол Италии в ДРК Лука Аттаназио получил тяжёлое ранение в районе города Гома в провинции Северное Киву в феврале 2021 года. Неизвестные злоумышленники совершили нападение на автоколонну ООН, которая направлялась на презентацию проекта строительства столовой в одной из местных школ. Аттаназио был госпитализирован в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, но спасти его врачам не удалось. Вместе с ним погибли сотрудник подразделения охраны посольства Витторио Иаковаччи и водитель автомобиля из числа местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первых результатах расследования обстоятельств гибели посла Италии в ДРК.