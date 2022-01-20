Мехико, 20 января, 2022, 03:47 — ИА Регнум. За сутки в Мексике было зафиксировано 60 552 случая заражения коронавирусом, 19 января сообщил на своей странице в Twitter мексиканский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это количество является рекордным для страны. С начала пандемии в Мексике было выявлено 4 495 310 подобных фактов, а также 302 112 летальных исходов от осложнений при COVID-19. За 24 часа в стране была подтверждена смерть 323 пациентов с указанным заболеванием.

18 января в Мексике были зарегистрированы 49 343 новых факта инфицирования, что являлось предыдущим суточным «антирекордом».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел COVID-19 во второй раз.

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