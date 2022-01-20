Москва, 20 января, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Оставшаяся без лицензии в декабре 2021 года небанковская кредитная организация «Премиум» получила иск от регулятора. Претензии ЦБ РФ арбитраж Москвы пока не принял к производству. Вероятно, в деле речь идёт о ликвидации ответчика, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Иск от главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу поступил в суд 13 января 2022 года. Дело находится в разделе экономических споров по гражданским правоотношениям. Вероятно, речь пойдёт о принудительной ликвидации ответчика.

Напомним, регулятор отозвал лицензию у ООО «Небанковская кредитная организация «Премиум» приказом от 17 декабря 2021 года. На тот момент актив был на 359-м месте в РФ. В качестве обоснования ЦБ РФ называл в том числе «непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

В ЕГРЮЛ компания зарегистрирована в феврале 2013 года. Владелец — Владимир Ковязин.