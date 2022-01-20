Киев, 20 января, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Срок действия сертификатов о прививках против коронавирусной инфекции на Украине сокращен с 360 до 270 дней, 19 января сообщило на своем сайте украинское правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Решение властей объясняется тем, что ряд других стран уже начал подобные шаги и Киеву «целесообразно» использовать эту практику. В число таких государств вошли Австрия, Германия, Чехия, Лихтенштейн, Латвия и Литва.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января посольство США в Киеве объявило, что американские власти передали Украине около 1 млн доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech.