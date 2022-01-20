Канберра, , 03:17 — REGNUM Использование препаратов Paxlovid производства компании Pfizer и Lagevrio компании Merck Sharp & Dohme для лечения COVID-19 одобрило управление терапевтических товаров Австралии (TGA). Об этом 19 января сообщила пресс-служба регулятора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Препарат Lagevrio — торговое название молнупиравира, был разработан для лечения гриппа, однако было доказано, что в ряде случаев он может быть эффективен при лечении таких вирусов, как SARS, MERS и коронавируса SARS-CoV-2. Препарат Paxlovid, согласно данным, полученным в результате испытаний, может снижать риск госпитализации или летального исхода в случаев заболевания COVID-19 на 89%.

В решении TGA сказано, что оба препарата — первые пероральные средства, предназначенные для лечения больных COVID-19 пациентов, у которых высок риск тяжёлого течения болезни, либо возможности летального исхода. Отмечается, что ни один из препаратов не может служить заменой вакцинации от коронавируса.

Австралийские власти заключили контракт на поставку обоих препаратов. Ожидается, что в первом квартале 2022 года в страну будет поставлено 500 тыс. курсов Paxlovid и 300 тыс. курсов Lagevrio.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская вакцина «Спутник V» была признана в Австралии для подтверждения статуса вакцинации.

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