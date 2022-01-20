Москва, , 03:17 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному делу в отношении бывшего топ-менеджера банка «Открытие» Константина Чигирева. Дело завершилось подписанием мирового соглашения, в рамках которого должник обязался выплатить кредиторам более 149 млн рублей не позднее 1 августа 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

К моменту заключения мирового соглашения в отношении должника уже действовал первый этап — процедура реструктуризации долгов гражданина. Конечными кредиторами после процессуальных правопреемств стали Дмитрий Попков и Игорь Илларионов, хотя изначально иск подавал банк «Открытие». Общая сумма долга перед ними — 149 570 845,2 рубля.

«Должник вправе осуществить полное погашение всех требований кредиторов, а кредиторы обязаны принять исполнение от должника, в любой момент до наступления срока, предусмотренного п. 7 мирового соглашения», — отмечается в определении суда.

Напомним, банкротные претензии два экс-руководителя получили в ноябре 2020 года. Помимо Чигирева, схожий иск был подан и к бывшему вице-президенту Антону Сбытову.