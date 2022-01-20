Эр-Рияд, 20 января 2022, 03:13 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 6 градусов по шкале Цельсия на севере Саудовской Аравии зарегистрировал центр метеорологии королевства 19 января, передал телеканал Sky News Arabia.
Это является самым низким для страны показателем за последние 30 лет. Заморозки в районе Турайф сопровождались обильным снегопадом. Кроме того, небольшие дожди прошли в других северных районах Саудовской Аравии Эль-Курайят и Арар, где столбики термометров опустились соответственно до значений — 5 и — 4 градуса.
По прогнозам центра метеорологии, аномально холодная погода будет наблюдаться на севере страны еще несколько суток. Вскоре похолодание ожидают также в центральной и восточной частях королевства.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января на побережье Сирии обрушился шторм, из-за чего власти страны закрыть морские порты. Кроме того, холодный атмосферный фронт, который пришел в республику, спровоцировал понижение температуры воздуха и вызвал снегопады.
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