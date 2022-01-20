Эр-Рияд, , 03:13 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 6 градусов по шкале Цельсия на севере Саудовской Аравии зарегистрировал центр метеорологии королевства 19 января, передал телеканал Sky News Arabia.

Холод Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Это является самым низким для страны показателем за последние 30 лет. Заморозки в районе Турайф сопровождались обильным снегопадом. Кроме того, небольшие дожди прошли в других северных районах Саудовской Аравии Эль-Курайят и Арар, где столбики термометров опустились соответственно до значений — 5 и — 4 градуса.

По прогнозам центра метеорологии, аномально холодная погода будет наблюдаться на севере страны еще несколько суток. Вскоре похолодание ожидают также в центральной и восточной частях королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января на побережье Сирии обрушился шторм, из-за чего власти страны закрыть морские порты. Кроме того, холодный атмосферный фронт, который пришел в республику, спровоцировал понижение температуры воздуха и вызвал снегопады.

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