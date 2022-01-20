Москва, 20 января, 2022, 03:11 — ИА Регнум. В приёмную СК РФ в «ВКонтакте» поступила информация о том, что сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России заставляют передавать часть денежного довольствия руководству ведомства, сообщается на сайте Следственного комитета.

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Аналогичные сообщения также распространяются в соцсетях. Родственники спасателей уверяют, что «руководство центра настойчиво предлагает младшим по званию сотрудникам передавать лицам из числа руководства часть денежного довольствия и других выплат».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации в Камчатском спасательном центре МЧС России.

«Ход и результаты рассмотрения обращения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ненадлежащих условий проживания граждан в Липецкой области.