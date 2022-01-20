Сантьяго, , 03:02 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 9 509 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сантьяго. Чили Jimmy Baikovicius

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 1 902 657. Также за минувшие сутки в стране скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умер 39 431 человек.

Ведомство отмечает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Чили за прошедшие две недели выросла на 344%. Эксперты связывают это с распространением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.