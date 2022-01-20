Южно-Сахалинск, , 03:04 — REGNUM Арбитраж Сахалинской области 21 февраля 2022 года рассмотрит обоснованность банкротного иска к государственному унитарному дорожному предприятию Сахалинской области «Экспромт», которое работает почти 30 лет. Дело разбирает судья Юлия Караман, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство JPhotoStyle.com

Исковое заявление от ООО «Дальростстрой» подано в суд 12 января 2022 года. К производству его приняли 18 января. Детали спора не уточняются, но известно, что кредитор просит ввести наблюдение. В качестве арбитражного управляющего предложен участник СРО ААУ «Солидарность» из Югры. Ему предлагается установить вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.

К дате следующего заседания истца попросили уточнить просительную часть заявления, «указав, какую сумму заявитель просит включить в реестр требований кредиторов».

В ЕГРЮЛ предприятие было зарегистрировано в марте 1993 года. С середины декабря 2021 года и. о руководителя является Артём Шмаков. Уставный капитал — 50,5 млн рублей. Учредителем выступало министерство имущественных и земельных отношений области. По имеющимся открытым данным, госпредприятие было исполнителем порядка 100 госконтрактов на общую сумму более 3,4 млрд рублей.

С января 2021 года юрлицо лицо находится «в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц».