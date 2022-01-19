Южно-Сахалинск, 20 января, 2022, 02:53 — ИА Регнум. На Сахалине утром 20 января из здания администрации Южно-Сахалинска эвакуировали всех сотрудников, так как поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Ulisa.ru Бомба с часовым механизмом

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, из здания эвакуированы все работники. Администрацию обследуют кинологи.

Сотрудники мэрии столицы островного региона смогут вернуться на свои рабочие места после того, как спецслужбы будут уверены в полной безопасности здания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 20 января в учреждения образования в очередной раз поступили анонимные сообщения о минировании зданий.