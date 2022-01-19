Курган, 20 января, 2022, 02:50 — ИА Регнум. В Кургане уборке улиц от снега препятствуют припаркованные на обочинах дорог автомобили. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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В мэрии Кургана разработан проект постановления, запрещающий парковку автомобилей на улично-дорожной сети. Запрет будет действовать на 25 дорожных участках областного центра с 20:00 вечера до 6:00. Автомобили, припаркованные в ненадлежащее время на обочине дороги, будут помещены на штрафстоянку.

Отмечается, что в 2021 году в Кургане пресечено 2318 нарушений, связанных с парковкой транспортных средств. Причём 326 водителей привлечены к ответственности за стоянку на тротуарах. На штрафстоянку за нарушения правил дорожного движения помещены 366 автомобилей.