Южно-Сахалинск, , 02:46 — REGNUM На Сахалине утром 20 января в учреждения образования в очередной раз поступили анонимные сообщения о минировании зданий. Если в Южно-Сахалинске, где здания школ практически пусты, так как дети переведены на дистанционный режим, к эвакуации прибегать не пришлось, то вот в Корсакове спецслужбы эвакуировали из школ и детских садов учащихся, воспитанников и персонал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бомба Rafael Mizrahi

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По информации мэрии Корсакова, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в школы № 2, 3, 4 и детские сады № 3 и 7. После эвакуации в зданиях работают спецслужбы.

В Южно-Сахалинске информацию о минировании получили 27 школ, а также строительный техникум. Несмотря на то, что здания учебных заведений пусты, правоохранительные органы обследуют их.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске детские сады и школы после волны «минирований» 19 января продолжили работу в штатном режиме.