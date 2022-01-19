Бразилиа, 20 января, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Прививку от коронавирусной инфекции должны иметь зрители и участники карнавальных выступлений, которые пройдут в конце февраля — начале марта в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом 19 января передал телеканал CNN Brasil со ссылкой на распоряжение городских властей.

(сс) nateClicks Бразильский карнавал

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Документы о вакцинации артистов организаторы мероприятий обязаны представить заранее. Префектура города также потребовала, чтобы заполняемость трибун на самбодромах не превышала 70% от их максимальной вместимости.

Кроме того, зрители и участники мероприятий должны будут носить защитные маски. По сведениям издания Folha de S. Paulo, из-за ее отсутствия артистам могут снижать оценки за выступление.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января за сутки в Бразилии зарегистрировали 137 103 случая заражения коронавирусом, что является «антирекордом» для страны.

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