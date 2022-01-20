Бразилиа, , 02:37 — REGNUM Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки второй день подряд регистрируют в Бразилии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сдача анализа на коронавирус в Бразилии (сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília

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За последние 24 часа в Бразилии выявлено 204 854 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сутками ранее было подтверждено более 137 тыс. случаев инфицирования. В январе это уже третий раз, когда за сутки было зафиксировано более 100 тыс. новых случаев заражения.

По данным минздрава Бразилии, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 338 летальных исходов, причиной которых стали осложнения, вызванные COVID-19. Рост заболеваемости в стране начался в декабре 2021 года в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В Бразилии при общей численности населения 213 млн человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 около 148 млн жителей. Около 25,8 млн человек в стране получили бустерную прививку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии зарегистрировано рекордные с начала пандемии 137 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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