Москва, 20 января, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Из-за возможного налаживания армяно-турецких отношений не следует ожидать какого-то ухудшения позиций России в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Alexanyan Флаги Армении и России

Политолог отметил, что надеяться на радикальное улучшение отношений между Турцией и Арменией не стоит. У стран слишком много претензий друг к другу в прошлом и немало противоречий в настоящем.

Исходя из этого, сам факт армяно-турецких переговоров не может ухудшить политические и военные позиции России в Закавказье. Например, невозможна ситуация, когда Армения, желая угодить Турции, потребует вывода российских войск с её территории, уверен эксперт.

Экономически же Россия может даже получить выгоды от улучшения отношений Армении и Турции. Так как от нормализации обстановки в регионе увеличится торговля, возрастут транзитные потоки.

Поэтому, по мнению Михаила Александрова, каких-то серьёзных негативных последствий для России от нормализации отношений между Арменией и Турцией быть не должно.