Вена, 20 января, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Австрии составило 27 677, что является рекордным значением для страны. Об этом 19 января сообщило на своем сайте австрийское министерство внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в республике 12 января, когда медицинские службы выявили 17 334 факта инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Австрии Александер Ван дер Беллен предупредил об угрозе мощной пятой волны коронавирусной инфекции в стране из-за штамма «Омикрон».

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