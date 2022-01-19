В Австрии выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
Вена, 20 января, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Австрии составило 27 677, что является рекордным значением для страны. Об этом 19 января сообщило на своем сайте австрийское министерство внутренних дел.
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Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в республике 12 января, когда медицинские службы выявили 17 334 факта инфицирования SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Австрии Александер Ван дер Беллен предупредил об угрозе мощной пятой волны коронавирусной инфекции в стране из-за штамма «Омикрон».
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