Рабат, 20 января, 2022, 02:11 — ИА Регнум. В Марокко за прошедшие сутки выявили 9355 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

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Отмечается, что это рекордный показатель за прошедшие пять месяцев. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1 068 941. Также за минувшие сутки на марокканской территории скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Марокко жертвами осложнений COVID-19 стали 15 025 человек.

При этом в королевстве уже полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции свыше 23 млн жителей. Также почти 4 млн марокканцев получили и бустерную дозу препарата против COVID-19.