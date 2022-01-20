20 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию, согласно которой боевики без знаков различия заняли здание Новогнатовской общеобразовательной школы на подконтрольной украинской армии территории в Донбассе.

Тимур Кондратьев, , 08:06 — REGNUM Заявление официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина о том, что боевики без знаков различия заняли здание Новогнатовской общеобразовательной школы на подконтрольной украинской армии территории в Донбассе, а также захватили территорию лесного хозяйства и разместили там 12 единиц бронетехники, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Прекрасный образчик лицемерия. Пока Запад обвиняет Россию, что она перемещает свои войска на расстоянии 200 километров от границы, украинцы под предводительством западных кураторов стягивают свою армию прямо к линии соприкосновения в Донбассе! Двойные стандарты, коих ещё не видывал мир!» — указывает Мария И.

Многие пользователи пришли к выводу, что школу в качестве прикрытия могут использовать только террористы.

«Типичные нацики. Захватили школу, чтобы по принципу «кусай и беги» терроризировать жителей Донбасса. Знают, что в ДНР и ЛНР не стреляют по социальным объектам, ведь республике ещё предстоит использовать все эти школы и больницы, захваченные украинскими карателями», — отмечает Александр Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что бандеровские каратели намереваются устроить кровавую провокацию, поэтому они не будут переживать о какой-то там школе, которую они подвергают угрозе разрушения.

«Укронацисты готовят провокацию по отношению к ДНР и ЛНР под шумок о мнимой российской угрозе. Хотят спровоцировать Россию на защиту мирных жителей республики», — считает Алик И.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей полагает, что столкновение в Донбассе неминуемо, потому что президент Украины активно подталкивает своих военных к открытому противостоянию с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«Зеленский пошёл ва-банк, чтобы доказать своим олигархам, бандитам, доморощенным нацистам и всему остальному народу Украины, что он якобы не слабак, чтобы его не скинули с поста президент. Наложить вето в условиях войны на него уже не смогут, но и победить он не сможет, потому что при тотальном вторжении на территорию ДНР и ЛНР Россия будет вынуждена вмешаться», — написал Давид Д.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские военные пользуются своим доминирующим положением по полной программе.

«К сожалению, ВСУ пользуются выгодным положением, ведь с юридической стороны вопроса они имеют полное право делать всё, что угодно на территории Донбасса. ДНР и ЛНР пока что никем не были признаны. В России до сих пор боятся пойти на этот шаг. Поэтому по всем понятиям это внутреннее дело Украины», — поделился своим мнением Владимир Б.

Отдельные комментаторы выступили с призывом к российским властям, чтобы они как можно скорее признали независимость ДНР и ЛНР, чтобы затем принять республики в состав России. Это необходимо, чтобы защитить народ Донбасса от полного уничтожения, пишут граждане.

Российский паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Пора уже заканчивать с этим. Почему республики до сих пор не признаны? Пора сделать это и дать народу Донбасса право стать частью Российской Федерацию. Они как никто другой заслужили это право, мы им обязаны тем, что украинская нацистская чума не распространилась на территорию России», — пишет Валентина В.

Напомним, 18 января официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил журналистам о том, что боевики без знаков различия заняли здание Новогнатовской общеобразовательной школы на подконтрольной украинской армии территории в Донбассе, а также захватили территорию лесного хозяйства и разместили там 12 единиц бронетехники.