Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Возможность проведения нового саммита с президентом России Владимиром Путиным рассматривает американский лидер Джозеф Байден. Такое заявление президент США сделал 20 января в ходе пресс-конференции в Белом доме, посвящённой его годовщине нахождения на посту главы государства.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя ход дипломатических дискуссий между представителями России и США, касающихся поиска выхода из кризиса вокруг ситуации на Украине, глава Белого дома заявил о рассмотрении им возможности нового саммита с российским лидером.

«Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует», — ответил Байден на соответствующий вопрос.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден пригрозил России «невиданными санкциями» в случае эскалации конфликта на Украине.

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