Бейрут, 20 января, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Ракетный снаряд был запущен неизвестными из южной части Ливана в сторону Израиля, 20 января сообщает портал El Nashra.

Vandenberg.af.mil Пуск ракеты

По информации журналистов, ракету запустили с установки в районе Аззия, примыкающего к порту Тира. Снаряд не достигнул цели и упал в море.

Телеканал Al Jadeed передал о том, что Израиль поднял в небо над югом Ливана свои истребители, которые пролетели на пониженной высоте рядом с границей двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в провинции Набатия на юге Ливана произошел взрыв на одном из складов с ракетным оружием, принадлежащим ливанской группировке «Хезболла».