Женева, Швейцария, , 01:42 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) был атакован неизвестными хакерами, в результате кибератаки произошла утечка личных данных 515 тыс. человек. Об этом 19 января сказано в заявлении, распространённом пресс-службой МККК.

Эмблемы организаций «Красный крест» и «Красный Полумесяц» Srf.ch

Киберпреступники атаковали компьютерные серверы, на которых хранится информация МККК. В результате атаки неизвестных хакеров были скомпрометированы персональные данные 515 тыс. человек из числа крайне уязвимых людей. В том числе данные тех, кто был разлучён с семьями в результате военных конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести лиц и тех, кто находится в тюремном заключении.

Атака была направлена на внешнюю компанию в Швейцарии, которая занимается хранением данных в соответствии с контрактом, заключённым организацией. Информация о кибератаке поступила как минимум из 60 филиалов организации по всему миру. В результате кибератаки МККК был вынужден приостановить работу программы «Восстановление семейных связей», направленную на розыск и воссоединение членов семей, разлучённых в результате катастрофы, миграции, либо по другим причинам.

Отмечается, что пока никаких признаков утечки, либо распространения в публичном поле скомпрометированной информации не наблюдалось. МКК обратился к организаторам кибератаки с обращением, в котором попросил их не причинять ещё больший вред людям, которые уже и так пострадали, и не распространять их личные данные.

«Ваши действия могут причинить еще больший вред и боль тем, кто уже пережил невыразимые страдания. Реальные люди, реальные семьи, которые стоят за информацией, которой вы сейчас располагаете, относятся к числу наименее влиятельных людей в мире. Пожалуйста, поступайте правильно. Не делитесь, не продавайте, не сливайте и не используйте эти данные иным образом», — с такими словами обратился генеральный директор МККК Роберт Мардини к хакерам, осуществившим кибератаку на серверы организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае в 2021 году в рамках борьбы с онлайн-преступлениями были задержаны около 103 000 подозреваемых, причастных к более чем 62 000 случаям преступлений, связанных с Интернетом.

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