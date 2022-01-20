20 января 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова премьер-министра Молдавии о том, что республика пытается добиться от России отсрочки по платежам за газ.

Тимур Кондратьев, , 08:57 — REGNUM Заявление премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы о том, что правительство республики ведёт переговоры с российской компанией «Газпром» на тему отсрочки авансового платежа, который предполагается согласно газовому контакту, чтобы дождаться пересмотра тарифов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 января в социальной сети «ВКонтакте».

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

"Завтра позвоню в свой банк и скажу: «Подождите, пожалуйста, с кредитом, мне нужен перерыв до улучшения моего финансового положения!» — шутит Константин В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Молдавия ведёт крайне грязную и недостойную игру с Российской Федерацией, которая уже множество раз входила в тяжёлое молдавское положение и не отказывалась от помощи народу дружественной республики.

«Дайте им кредит под госгарантии. И с процентами берите, да ещё и условия ставьте. Если не загонять оборзевших мошенников, то они так и будут сидеть на шее. Нельзя такое поведение поощрять!» — поделился своим мнением Антон К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Молдавия задолжала России такие крупные суммы, что не остаётся иного выбора, как начать отдавать долги своими территориями.

«Там такая задолженность, как стоимость всей Молдавии. Не проще ли присоединиться к нам, к Российской Федерации? Вам все долги автоматически спишутся! Это всего лишь деловое предложение, никто никого не заставляет», — написал Феликс Д.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица Kmu.gov.ua

Часть людей полагает, что Россия согласится списать молдавские долги даже за часть территорий республики.

«Никаких поблажек! Пусть территориями отдают! Аэропорты, порты и всё прочее», — указывает Алексей Т.

Ряд пользователей указывает на то, что пора прекратить цацкаться с молдавским правительством, которое уже многие годы водит российские власти вокруг пальца. Оплата по газу должна производиться в срок, иначе Молдавию будут ждать серьёзные последствия, предупреждают граждане.

«Всё, хватит. Никаких больше переговоров с этими дармоедами! Единственное, о чём нужно с ними говорить, это о добровольном вхождении в состав России. Если не хотят становиться нашей частью, но и не хотят при этом платить за газ, тогда пускай мёрзнут. Хватит уже издевательств над Россией, пора и честь знать», — пишет Ангел Х.

«И этот скулёж мы будем каждый месяц наблюдать? Надо разорвать с молдаванами все контракты по газу. Пусть в Европе покупают, раз такие дерзкие стали», — предлагает Надежда С.

Газопровод Gazprom.ru

Отдельные комментаторы отмечают, что раз Молдавия выбрала своё развитие в сторону Запада, то пускай эти западные страны и помогают молдавскому правительству выкрутиться из тяжёлого финансового положения.

«Молдавия является ассоциированным членом Европейского союза. Вот пускай у своих западных соседей и просят финансовой помощи, чтобы расплатиться по долгам. Сами себе своей русофобией тяжёлую жизнь устроили. Есть хорошая русская пословица: «Не плюй в колодец, пригодится, чтобы воды напиться». Молдаване, видимо, позабыли народную мудрость», — считает Татьяна К.

Напомним, 18 января премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге о том, что правительство республики ведёт переговоры с российской компанией «Газпром» на тему отсрочки авансового платежа, который предполагается согласно газовому контакту, чтобы дождаться пересмотра тарифов.