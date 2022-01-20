Москва, 20 января 2022, 23:48 — REGNUM КНДР могла разработать при помощи Китая ракеты, но достижение гиперзвуковой скорости не говорит о неуязвимости разработанного ракетного оружия. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
«У КНДР действительно может быть гиперзвуковое оружие», — заявил эксперт.
Объяснений этому может быть несколько, считает Артамонов. Во-первых, любая межконтинентальная баллистическая ракета на определённом отрезке своей баллистической траектории может достичь гиперзвуковой скорости (она начинается с величины Мах= 4,5). Вопрос заключается в том, что такое материальное тело по определению неуправляемо. Это скорость падения — как у метеорита, а не скорость полёта, как у российских ракет «Кинжал» и «Авангард». Подобные скорости — путём простого механического ускорения — были достижимы ещё полвека назад, пояснил политолог.
Однако в силу отсутствия возможностей маневрирования, связи с землёй и в целом управляемости (при трении об атмосферу у ракеты «текли» обводы, то есть нарушалась геометрия корпуса) эти исследования были признаны бесперспективными. Во Франции, в частности, этим занимался физик Пти. Таким образом, достижение скорости гиперзвука в ходе испытаний в КНДР ещё ни о чём не говорит, отметил Артамонов.
Для того, чтобы сбить такую ракету, силам ПВО необязательно достигать таких же скоростей (что Запад на сегодня не умеет) — достаточно вычислить точку, в которой ракету-агрессора будет уже ждать перехватчик. Подобное невозможно с российскими системами, так как они умеют совершать манёвр уклонения и сохраняют связь с центром управления полётом (диспетчером), сообщил эксперт.
Во-вторых, с КНДР мог теоретически поделиться некоторыми своими разработками Китай. История знает подобные случаи: так, ядерное оружие британцев — совсем не их ядерное оружие. Американцы просто поставили свои ракеты на британские базы, а коды пуска сохранили у себя. Как и в случае с Германией, пояснил политолог.
Руководство КНДР следует своей логике управления ситуацией: так как оно уже несколько раз столкнулось с американской агрессией, Пхеньян предпочитает показать свои атомные клыки и создать себе репутацию «бешеного игрока», полагает эксперт.
«С таким связываться себе дороже — ведь он может действительно отправить свою ракету в ту же Йеллоустоунскую кальдеру… То есть трудно бороться с сущностью, лишённой инстинкта самосохранения», — заключил Артамонов.
Напомним, что КНДР провела четвертый запуск ракет за последний месяц. Руководство страны заявило о наличии у вооруженных сил КНДР гиперзвуковых ракет, но не предоставило никаких доказательств, кроме фотографий запуска.