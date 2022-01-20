Москва, , 23:48 — REGNUM КНДР могла разработать при помощи Китая ракеты, но достижение гиперзвуковой скорости не говорит о неуязвимости разработанного ракетного оружия. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

«У КНДР действительно может быть гиперзвуковое оружие», — заявил эксперт.

Объяснений этому может быть несколько, считает Артамонов. Во-первых, любая межконтинентальная баллистическая ракета на определённом отрезке своей баллистической траектории может достичь гиперзвуковой скорости (она начинается с величины Мах= 4,5). Вопрос заключается в том, что такое материальное тело по определению неуправляемо. Это скорость падения — как у метеорита, а не скорость полёта, как у российских ракет «Кинжал» и «Авангард». Подобные скорости — путём простого механического ускорения — были достижимы ещё полвека назад, пояснил политолог.

Однако в силу отсутствия возможностей маневрирования, связи с землёй и в целом управляемости (при трении об атмосферу у ракеты «текли» обводы, то есть нарушалась геометрия корпуса) эти исследования были признаны бесперспективными. Во Франции, в частности, этим занимался физик Пти. Таким образом, достижение скорости гиперзвука в ходе испытаний в КНДР ещё ни о чём не говорит, отметил Артамонов.

Для того, чтобы сбить такую ракету, силам ПВО необязательно достигать таких же скоростей (что Запад на сегодня не умеет) — достаточно вычислить точку, в которой ракету-агрессора будет уже ждать перехватчик. Подобное невозможно с российскими системами, так как они умеют совершать манёвр уклонения и сохраняют связь с центром управления полётом (диспетчером), сообщил эксперт.

Во-вторых, с КНДР мог теоретически поделиться некоторыми своими разработками Китай. История знает подобные случаи: так, ядерное оружие британцев — совсем не их ядерное оружие. Американцы просто поставили свои ракеты на британские базы, а коды пуска сохранили у себя. Как и в случае с Германией, пояснил политолог.

Руководство КНДР следует своей логике управления ситуацией: так как оно уже несколько раз столкнулось с американской агрессией, Пхеньян предпочитает показать свои атомные клыки и создать себе репутацию «бешеного игрока», полагает эксперт.

«С таким связываться себе дороже — ведь он может действительно отправить свою ракету в ту же Йеллоустоунскую кальдеру… То есть трудно бороться с сущностью, лишённой инстинкта самосохранения», — заключил Артамонов.

Напомним, что КНДР провела четвертый запуск ракет за последний месяц. Руководство страны заявило о наличии у вооруженных сил КНДР гиперзвуковых ракет, но не предоставило никаких доказательств, кроме фотографий запуска.