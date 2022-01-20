Пхеньян, , 01:29 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал пересмотреть отношение к Соединенным Штатам на заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК). Об этом 20 января сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Антиамериканский плакат КНДР

«На заседании представлены данные о том, что в последнее время США, несправедливо придираясь к законному пользованию нашего государства суверенными правами, делают безрассудные шаги», — отмечает агентство.

На заседании политбюро ЦК ТПК отмечалось, что КНДР неоднократно делали шаги по налаживанию отношений с США, однако Вашингтон продолжил враждебную политику против Пхеньяна. В частности, Соединенные Штаты продолжили поставлять вооружения в Южную Корею и проводить учения. Кроме того, Вашингтон продолжил вводить санкции против Северной Кореи.

«Мы должны быть более твердо готовы к долговременной конфронтации с американскими империалистами», — отмечает ЦТАК.

В связи с этим политбюро приняло решение о пересмотре мер по построению отношений с Соединенными Штатами. Соответствующую резолюция, которую северокорейская сторона считает справедливой, была принята на заседании.