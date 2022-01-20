Москва, , 01:29 — REGNUM По меньшей мере три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля «Хонда» на Варшавском шоссе в Новой Москве. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло в районе поворота в сторону поселка Кленово. По предварительной информации, водитель легковушки совершал поворот и столкнулся с каретой скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении с включенными спецсигналами. Отмечается, что травмы пострадавших не являются тяжелыми.

В числе пострадавших два медика и беременная пациентка, которая также находилась в машине скорой помощи. В департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы уточнили, что женщину после аварии доставили на вертолете в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января на трассе в Куженерском районе Марий Эл столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли два человека и пятеро пострадали.

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