Москва, , 01:01 — REGNUM Несмотря на стремление Еревана наладить отношения с Анкарой, в Армении будет сохраняться негативная оценка Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Отношения между Арменией и Турцией никогда не будут полностью радужными. Армения идёт на нормализацию с Турцией вынужденно, потому что она оказалась в тяжёлом положении. А отношение к Турции там всё равно будет негативным ещё не у одного, а у многих поколений. То, что у Армении произойдёт какое-то сближение с Турцией, очень маловероятно», — сказал эксперт.

Напомним, что вице-спикер армянского армянского парламента Рубен Рубинян и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявили о готовности Армении наладить отношения с Турцией.