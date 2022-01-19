Вашингтон, 20 января, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Американские власти не собираются вводить новый жесткий карантин или закрывать школы из-за распространения в США штамма коронавируса «Омикрон», заявил глава Белого дома Джо Байден 19 января на пресс-конференции в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По его словам, в стране наблюдается лучшая ситуация, чем была год назад. Президент отметил, что американское правительство выделило $130 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в школах, чтобы эти заведения продолжали работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Politico распространило информацию о том, что администрация США планирует объявить о бесплатной раздаче масок N95 в стране из-за стремительного распространения штамма «Омикрон».

Читайте также: Белый дом США захотел бесплатно раздавать маски из-за штамма «Омикрон»