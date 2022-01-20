Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Возможность создания платной подписки для монетизации контента авторами вводит американская социальная сеть Instagram. Об этом 19 января сообщил руководитель соцсети Адам Моссери.

Instagram

По словам Моссери, первая серия платных подписок будет введена в течение недели. Цель этого шага — дать заработать на жизнь блогерам. По мнению Моссери, очень важно, чтобы создатели контента могли монетизировать его предсказуемо, а платная подписка — один из лучших способов дать им это осуществить.

С помощью новой функции блогеры могут делать видеоролики, посты и прямые эфиры адресно, только для оформивших платную подписку. Комментарии таких людей среди прочих подписчиков будут выделяться специальным значком. Первое время новая функция будет доступна только на территории США.

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