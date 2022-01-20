Приштина, , 00:59 — REGNUM Лидер Социал-демократической партии сепаратистского Косово Дардан Моличай считает, что «передел границ» между Косово и Сербией является решением для достижения окончательного соглашения о «нормализации отношений». Об этом Моличай заявил 19 января.

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По мнению косовского политика, окончательное соглашение должно основываться на равноправии, и оно должно обеспечить возможность того, чтобы Косово в будущем присоединилось к Албании.

«Косово, так же, как и весь регион, нуждается в соглашении. Есть три возможности. Первая — сохранить статус-кво, что значит откат назад. Вторая возможность — достичь соглашения, которое не будет жизнеспособным и поэтому будет подразумевать продолжение конфликта. Третья — пересмотреть границы, а это подразумевает окончательное разделение и взаимное признание двух государств. Это значит, что Косово присоединится к Албании», — цитирует «Косово-пресс» слова Моличая.

Политик раскритиковал премьер-министра Косово Альбина Курти за устаревший подход к переговорам с Белградом.

«Стратегия правительства сосредоточена на подготовке к новому нападению вместо того, чтобы вести переговоры о мире», — сказал Моличай.

Напомним, что ранее эксперты Университета Джона Хопкинса и Центра Вильсона опубликовали отчет о ситуации на Балканах в котором отметили, что администрация президента США Джо Байдена должна предпринимать шаги против любого политического лидера, призывающего к объединению Албании и сепаратистского Косово.