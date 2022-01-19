Москва, 20 января, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Мухтар Аблязов вмешивался в происходящее в Казахстане, но отрицает это, чтобы не потерять убежище во Франции. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТОАлександр Артамонов.

Ablyazov.org Мухтар Аблязов

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«Аблязов опровергает своё участие в беспорядках напрямую, но директивные рекомендации он давал в прямом эфире. Более того, призывал обращаться в его центр, дислоцированный в Киеве», — заявил эксперт.

Надо понимать, что там находится филиал «делателей цветных революций». Сам Аблязов явно себя ассоциирует с этими «вершителями», уверен политолог.

Тем не менее Аблязов избегает тех оборотов речи, за которые с него могут снять статус политэмигранта, находящегося под защитой Франции. Согласно его нынешнему положению, ему запрещено напрямую заниматься политикой — тем паче свергать законную власть в стране своего происхождения.

Напомним, что Мухтар Аблязов заявил о своей непричастности к январским беспорядкам в Казахстане.