Анкара, , 00:36 — REGNUM Решение о том, на каких условиях будут нормализованы турецко-армянские отношения и будут ли они вообще нормализованы, будет принимать именно Турция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армения уже много лет хочет нормализовать отношения с Турцией. Ещё во время президентства Сержа Саргсяна были встречи армянских и турецких чиновников, где обсуждались вопросы нормализации отношений. Но дело тогда не пошло как раз именно из-за того, что Турция поставила предварительные условия. А Армения хочет наладить отношения именно без всяких условий. Но Турция может на это не согласиться. То есть проблема заключается именно в турецкой позиции», — сказал эксперт.

Политолог напомнил, что предварительными условиями Турции были отказ Армении от пропаганды темы геноцида и отказ от Нагорного Карабаха. По мнению эксперта, острота противоречий между Турцией и Арменией по Карабаху после потери армянами значительной части территорий во время войны 2020 года существенно уменьшилась. Поэтому карабахский вопрос, возможно, уже не будет таким раздражающим фактором в турецко-армянских отношениях, каким он был в течение почти 30 лет.

Касаясь темы геноцида, эксперт подчеркнул, что Армения не может отказаться от неё.

«Конечно, Армения уже готова не требовать от Турции признания геноцида. Но отказываться от того, чтобы пропагандировать этот вопрос на мировой арене и добиваться признания геноцида парламентами других стран, Армения не будет», — заявил политолог.

Михаил Александров подчеркнул, что решение о нормализации отношений будет принимать именно Турция, все преимущества находятся на её стороне, а примет она такое решение или нет, сказать в настоящее время весьма сложно.

Напомним, что вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высказались о готовности нормализовать отношения с Турцией без всяких предварительных условий.